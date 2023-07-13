Кравцов анонсировал создание портала психологической помощи школьникам
Министерство просвещения России разрабатывает портал психологической помощи школьникам, планируется запустить его к концу 2023 г. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме «Дигория». Трансляция идет на сайте мероприятия.
«Я впервые об этом скажу, у нас будет возможность помощи психологов профессиональных удаленно школьникам. <…> Мы разрабатываем специальный портал, он к концу года будет готов, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога», – заявил он.
Проект разрабатывается совместно с Московским психолого-педагогическим университетом, уточнил министр.
Кравцов объяснил, что школьники не всегда могут рассказать о своих проблемах родителям и сверстникам, для этого им нужен «внешний человек». По его словам, если трудностями не делиться, они накапливаются и со временем могут «проявиться деструктивно».
Как ранее писали «Ведомости», 29 июня на портале госзакупок был размещен открытый конкурс по созданию электронного образовательного сервиса «Цифровой психолог». На его разработку планировалось потратить 260 млн руб. Все работы должны завершиться к 15 декабря 2023 г. Полноценно ввести систему в эксплуатацию собираются в 2024 г. в пяти регионах.