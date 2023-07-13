Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Паршин родился в 1976 г. в Мытищах Московской области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Работал в Министерстве экономического развития, заместителем гендиректора «Почты России» и др. В 2018 г. на был назначен заместителем министра цифрового развития.