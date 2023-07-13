Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупцииОн попался с поличным при получении взятки в 3,5 млн рублей, уточнили в Госдуме
Заместитель главы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, об этом «Ведомостям» сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В Басманный райсуд Москвы 13 июля поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Паршина. В качестве основания для избрания меры пресечения указана ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ожидается, что суд рассмотрит материал об аресте в отношении Паршина 13 июля.
Подробности вменяемого Паршину преступления пока не сообщаются. Следствие потребовало арестовать задержанного до 12 сентября.
«В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам» – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что Паршин был задержан вчера в момент получения взятки размером 3,5 млн руб.
«Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», – написал депутат.
Хинштейн также выразил надежду, что ситуация вокруг чиновника «не бросит тень на все ведомство в целом».
Паршин родился в 1976 г. в Мытищах Московской области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Работал в Министерстве экономического развития, заместителем гендиректора «Почты России» и др. В 2018 г. на был назначен заместителем министра цифрового развития.
В Минцифры он курировал одно из ключевых направлений по импортозамещению программного обеспечения, участвовал в работе по координации деятельности Минцифры по льготам ИТ-компаниям, грантовой поддержке и т. п. «Имеет благодарность президента Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации», — указано на сайте Минцифры.