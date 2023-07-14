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Общество

Один человек погиб при ЧП на Уральском электрохимическом комбинате

Ведомости

Один человек погиб при разгерметизации баллона с обеденным гексафторидом (соединение урана и фтора) урана в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в Новоуральске Свердловской области. Об этом представитель экстренных служб рассказал в разговоре с «РИА Новости». 

«Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек», – сказал он. 

По информации Telegram-канала «112», погибшим оказался 65-летний сотрудник предприятия, который получил травму головы при перезарядке емкости с обеденным гексафторидом урана. Официальные причины произошедшего пока устанавливаются. 

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Разгерметизация баллона произошла 14 июля в 09:13 по местному времени (07:13 мск) в цехе 53 УЭХК. В пресс-службе комбината тогда сообщили, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка». Сотрудники цеха были эвакуированы. Сам комбинат продолжил работу в штатном режиме. 

В УЭХК заверили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Там пояснили, что активность обедненного урана ниже, чем у природной урановой руды. В связи с этим опасности для жителей Новоуральска нет. 

УЭХК входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»). По информации на сайте комбината, он является основным предприятием уральского атомного кластера и считается крупнейшим производителем обогащенного урана. Завод начал работать в 1949 г. 

Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) является побочным продуктом переработки гексафторида урана в обогащенный уран, который используется в производстве ядерного топлива для АЭС и других реакторов. Обедненный уран же хранится на заводских площадках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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