Госдума поддержала повышение предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки, в соответствии с которыми предельный возраст пребывания в запасе будет увеличен на 5 лет для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, передает ТАСС.
Согласно одобренным поправкам, предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.
Помимо этого, законопроектом предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве – до 65 лет для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, до 60 лет для имеющих воинские звания младших офицеров и до 55 лет для имеющих иные звания.
Указанные поправки дополнили законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре 2022 г. группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Изначально документ предполагал, что находящиеся в запасе или проходящие срочную службу граждане смогут заключить контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне операций в других странах. Предполагается, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2024 г.
Уточняется, что перевод в отставку будет осуществляться поэтапно вплоть до конца 2027 г. В частности, те, кому исполнится 50 лет в 2024 г., будут находиться в запасе до 51 года. Соответственно, граждане, достигшие 50 лет в 2025, 2026 и 2027 гг., будут пребывать в запасе до 52, 53 и 54 лет. При этом те граждане, которые достигли 50-54 лет и были переведены в отставку до 2024 г., не будут зачислены в запас, но при желании они могут подать соответствующее заявление.
24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с судимостью проходить службу по контракту. Как отмечали авторы инициативы, сейчас в России разрешен призыв на службу в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Аналогичный подход предлагается применить к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту, во время мобилизации, военного положения или военного времени. Однако закон не касается совершивших тяжкие преступления.