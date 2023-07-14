Госдума поддержала повышение предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

Уточняется, что перевод в отставку будет осуществляться поэтапно вплоть до конца 2027 г. В частности, те, кому исполнится 50 лет в 2024 г., будут находиться в запасе до 51 года. Соответственно, граждане, достигшие 50 лет в 2025, 2026 и 2027 гг., будут пребывать в запасе до 52, 53 и 54 лет. При этом те граждане, которые достигли 50-54 лет и были переведены в отставку до 2024 г., не будут зачислены в запас, но при желании они могут подать соответствующее заявление.