Кремль будет работать над защитой прав российских спортсменов
Москва выступает против политизации спорта и будет отстаивать права российских спортсменов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13 июля пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что 26 июля приглашения на Олимпиаду-2024 получат 203 Национальных олимпийских комитета (НОК), однако в их числе не будет НОК России и Белоруссии.
Песков назвал решение несправедливым, отметив, что Кремль выступает против «политизации спорта».
«Наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях. С тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов мы продолжим работать со всеми, включая МОК», – подчеркнул он.
Свою позицию в МОК пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. Там добавили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время».
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя предложения МОК, заявил, что россияне не отказываются от участия в Олимпиаде и надеются получить приглашение, но не станут отступаться от Родины ради соревнований.
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.
Тогда же президент МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого будет создан специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.