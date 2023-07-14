Семьям строителей фортификационных рубежей выплатят 5 млн рублей в случае их гибели
В случае гибели участников создания фортификационных рубежей их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб. Указ об этом, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Если работник пострадал в результате обстрелов, то его семье выплатят 3 млн руб. Кроме того, правительству РФ поручено в ближайшие 30 дней определить источники финансирования расходов и порядок назначения выплат.
Указ вступает в силу со дня подписания (14 июля) и действует для всех случаев, возникших после 24 февраля 2022 г.
Фортификационные сооружения возводятся в зоне спецоперации и приграничных регионах. В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минстрою завершить строительство оборонительных линий в зоне спецоперации и передать их Минобороны.
Ранее о завершении строительства фортификационных сооружений сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Крыму обещали закончить работы к середине апреля. Официально о завершении строительства еще объявлено не было.