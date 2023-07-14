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Общество

Семьям строителей фортификационных рубежей выплатят 5 млн рублей в случае их гибели

Ведомости

В случае гибели участников создания фортификационных рубежей их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб. Указ об этом, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Если работник пострадал в результате обстрелов, то его семье выплатят 3 млн руб. Кроме того, правительству РФ поручено в ближайшие 30 дней определить источники финансирования расходов и порядок назначения выплат.

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Указ вступает в силу со дня подписания (14 июля) и действует для всех случаев, возникших после 24 февраля 2022 г.

Фортификационные сооружения возводятся в зоне спецоперации и приграничных регионах. В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минстрою завершить строительство оборонительных линий в зоне спецоперации и передать их Минобороны.

Ранее о завершении строительства фортификационных сооружений сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Крыму обещали закончить работы к середине апреля. Официально о завершении строительства еще объявлено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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