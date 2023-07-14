Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада

Сама организация будет находиться в Москве. Финансирование фонда, согласно документу, должно начаться уже с этого года. Председателем совета фонда назначен гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, в состав совета войдут руководитель Администрации президента Антон Вайно, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и др.