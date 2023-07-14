Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссозданию облика и развитию Сергиева Посада (Московская область). Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Фонд будет обеспечивать финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в городе, говорится в тексте указа. Также организация будет выделять средства на реставрацию культурных объектов.
Сама организация будет находиться в Москве. Финансирование фонда, согласно документу, должно начаться уже с этого года. Председателем совета фонда назначен гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, в состав совета войдут руководитель Администрации президента Антон Вайно, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и др.
Сергиев Посад известен находящейся там Троице-Сергиевой лаврой, которая входит в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В лавре находятся мощи преподобного Сергия Радонежского – основателя монастыря. Также подмосковный город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».
12 июля патриархом Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой был подписан договор о передаче иконы «Святая Троица» работы преподобного Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру на 49 лет. Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя в Москве до 19 июля.