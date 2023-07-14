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Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссозданию облика и развитию Сергиева Посада (Московская область). Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Фонд будет обеспечивать финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в городе, говорится в тексте указа. Также организация будет выделять средства на реставрацию культурных объектов. 

Сама организация будет находиться в Москве. Финансирование фонда, согласно документу, должно начаться уже с этого года. Председателем совета фонда назначен гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, в состав совета войдут руководитель Администрации президента Антон Вайно, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и др.

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Сергиев Посад известен находящейся там Троице-Сергиевой лаврой, которая входит в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В лавре находятся мощи преподобного Сергия Радонежского – основателя монастыря. Также подмосковный город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

12 июля патриархом Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой был подписан договор о передаче иконы «Святая Троица» работы преподобного Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру на 49 лет. Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя в Москве до 19 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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