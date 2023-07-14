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В Краснодарском крае нашли тело пропавшего после ливней подростка

Ведомости

В Туапсинском районе Краснодарского края следователи обнаружили тело подростка, пропавшего после сильных ливней в регионе. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

Тело 15-летнего подростка было обнаружено 14 июля на берегу моря в поселке Майском.

СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

13 июля в ведомстве сообщали, что Туапсинском районе были обнаружены четыре тела с признаками утопления. Были найдены тела 19-летней девушки в смытом доме, двух мужчин 67 и 58 лет в машинах, а также еще одного мужчины в поселке Ольгинка. При этом велись поиски 23-летней девушки.

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Сильные дожди в Краснодарском крае наблюдались с конца прошлой недели. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. В оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана. Всего из-за непогоды подтопленными оказались 650 дворов, 290 домовладений, а также подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. В пострадавших от стихии поселениях Туапсинского района продолжаются работы по восстановлению водо- и электроснабжения, уточнили в оперштабе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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