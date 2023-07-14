В Краснодарском крае нашли тело пропавшего после ливней подростка

Сильные дожди в Краснодарском крае наблюдались с конца прошлой недели. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. В оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана. Всего из-за непогоды подтопленными оказались 650 дворов, 290 домовладений, а также подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. В пострадавших от стихии поселениях Туапсинского района продолжаются работы по восстановлению водо- и электроснабжения, уточнили в оперштабе.