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Общество

СК сообщил о четырех погибших после сильных ливней в Краснодарском крае

Ведомости

В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружили четыре тела с признаками утопления, ведутся поиски пропавших девушки и подростка. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.

В ведомстве подтвердили, что 13 июля были найдены тела 19-летней девушки и 67-летнего мужчины. Тело девушки обнаружили в смытом доме. Мужчина же пытался перегнать автомобиль во время стихии.

Вместе с этим 12 июля на проселочной дороге был найден автомобиль «Нива», в котором обнаружили тело мужчины 58 лет. Причиной его смерти, по предварительным данным, могло стать утопление. В поселке Ольгинка следователи нашли тело мужчины также с признаками утопления.

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«Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются», – уточнили в СК.

СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сильные дожди в Краснодарском крае наблюдаются с конца прошлой недели. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. В оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана. Всего из-за непогоды подтопленными оказались 650 дворов, 290 домовладений, а также подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. В пострадавших от стихии поселениях Туапсинского района продолжаются работы по восстановлению водо- и электроснабжения, уточнили в оперштабе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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