СК сообщил о четырех погибших после сильных ливней в Краснодарском крае
В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружили четыре тела с признаками утопления, ведутся поиски пропавших девушки и подростка. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.
В ведомстве подтвердили, что 13 июля были найдены тела 19-летней девушки и 67-летнего мужчины. Тело девушки обнаружили в смытом доме. Мужчина же пытался перегнать автомобиль во время стихии.
Вместе с этим 12 июля на проселочной дороге был найден автомобиль «Нива», в котором обнаружили тело мужчины 58 лет. Причиной его смерти, по предварительным данным, могло стать утопление. В поселке Ольгинка следователи нашли тело мужчины также с признаками утопления.
«Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются», – уточнили в СК.
СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Сильные дожди в Краснодарском крае наблюдаются с конца прошлой недели. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. В оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана. Всего из-за непогоды подтопленными оказались 650 дворов, 290 домовладений, а также подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. В пострадавших от стихии поселениях Туапсинского района продолжаются работы по восстановлению водо- и электроснабжения, уточнили в оперштабе.