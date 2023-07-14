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Общество

Правительство обновило перечень подлежащих контролю наркотических веществ

Ведомости

Правительство РФ внесло в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих государственному контролю на территории России, 21 новую позицию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов», – говорится в сообщении правительства (цитата по ТАСС). Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Правительство России утвердило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, в 1998 г. Периодически в него вносятся изменения. По данным правительства, в предыдущей редакции в документе было более 650 позиций. Контроль распространяется на все препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества из списка, независимо от их количества.

В России после массовых алкогольных отравлений обсуждаются инициативы по усилению контроля за спиртом. В частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести акциз на весь производящийся в стране этиловый спирт. Она также высказалась за законодательное установление внесудебного механизма уничтожения алкоголя, изъятого в ходе расследования уголовных дел.

При этом в апреле Минздрав поддержал законопроект об ужесточении продажи медицинского спирта, так как эта мера является своевременной. Некоторые спиртосодержащие лекарства становятся основой «для производства нелегального алкоголя и потерь акцизов», подчеркивал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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