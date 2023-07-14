Правительство обновило перечень подлежащих контролю наркотических веществ

Правительство России утвердило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, в 1998 г. Периодически в него вносятся изменения. По данным правительства, в предыдущей редакции в документе было более 650 позиций. Контроль распространяется на все препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества из списка, независимо от их количества.