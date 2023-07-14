Правительство обновило перечень подлежащих контролю наркотических веществ
Правительство РФ внесло в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих государственному контролю на территории России, 21 новую позицию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов», – говорится в сообщении правительства (цитата по ТАСС). Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Правительство России утвердило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, в 1998 г. Периодически в него вносятся изменения. По данным правительства, в предыдущей редакции в документе было более 650 позиций. Контроль распространяется на все препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества из списка, независимо от их количества.
В России после массовых алкогольных отравлений обсуждаются инициативы по усилению контроля за спиртом. В частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести акциз на весь производящийся в стране этиловый спирт. Она также высказалась за законодательное установление внесудебного механизма уничтожения алкоголя, изъятого в ходе расследования уголовных дел.
При этом в апреле Минздрав поддержал законопроект об ужесточении продажи медицинского спирта, так как эта мера является своевременной. Некоторые спиртосодержащие лекарства становятся основой «для производства нелегального алкоголя и потерь акцизов», подчеркивал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.