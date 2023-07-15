Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола

Документ вносит поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», закон «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснутся только медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией. Согласно поправкам, люди, сменившие пол, также не смогут усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован, следует из текста законопроекта. Кроме этого, нельзя будет сменить пол в документах.