Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола
Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа о признании утратившим силу документа, который утверждает форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола"», – говорится в проекте приказа.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что он разработан с целью привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие нормам закона с учетом принятия Госдумой закона о запрете смены пола путем медицинского вмешательства, а также запрете государственной регистрации смены пола без операций.
14 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ был принят в окончательном чтении. Он подчеркнул, что закон защищает российских граждан и детей от вырождения нации. В качестве примера Володин привел ситуацию в США, где за последние 10 лет операций по смене пола стало больше в 50 раз.
Документ был внесен в Госдуму группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня, во втором – 13 июля.
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», закон «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснутся только медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией. Согласно поправкам, люди, сменившие пол, также не смогут усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован, следует из текста законопроекта. Кроме этого, нельзя будет сменить пол в документах.
После вступления в силу закона (его должны поддержать сенаторы и подписать президент) будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, говорится в тексте финального документа. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. После этого Минздрав отменит подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола, отмечал замминистра здравоохранения Олег Салагай.