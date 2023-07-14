Зачем Госдума приняла закон о запрете смены пола

Зачем Госдума приняла закон о запрете смены полаТакие граждане не смогут в том числе усыновлять детей
Госдума в окончательном чтении приняла резонансный закон о запрете смены пола, внесенный группой из почти 400 депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», закон «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснутся только медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией.
Согласно поправкам, люди, сменившие пол, также не смогут усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован, следует из текста законопроекта.
Кроме этого, нельзя будет сменить пол в документах. После вступления в силу закона (его должны поддержать сенаторы и подписать президент) будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт, говорится в тексте финального документа. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. После этого Минздрав отменит подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола, заявил во время пленарного заседания Госдумы замминистра здравоохранения Олег Салагай.
По мнению Володина, закон о запрете смены пола будет «защищать граждан». «Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров, по данным 2022 г., – 1,64 млн человек, среди которых 1,3 млн взрослых (0,5 % взрослого населения) и 340 000 подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13–17 лет)», – написал председатель Госдумы в своем канале в Telegram-канале. Он подчеркнул, что смена пола – это «чудовищная тенденция», которая ведет к вырождению нации.
В апреле Володин приводил статистику ЗАГСов, согласно которой в России с 2018 г. по 2022 г. зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола. За последние пять лет после смены пола было заключено порядка 190 браков, говорил министр юстиции Константин Чуйченко.
Юридический нюанс
Во время рассмотрения в Госдуме законопроект получил критические отзывы юристов и врачей, работающих с трансгендерными людьми. Противники поправок считают, что документ «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медпомощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. По их мнению, законопроект нарушает право на жизнь, закрепленное в международных документах и Конституции РФ, и право не подвергаться дискриминации.
Закон нарушает права на человеческое достоинство, уважение частной и семейной жизни, гарантированные жителям России Международным пактом о гражданских и политических правах, сказал «Ведомостям» юрист Максим Оленичев, признанный иноагентом. Как участница пакта Российская Федерация обязана предпринимать все действия, чтобы не нарушать эти права, а также создавать условия для их реализации, пояснил он. На практике люди, совершившие «трансгендерный переход», будут лишены права на «социальное родительство» (опека, попечительство, усыновление несовершеннолетних) до тех пор, пока закон не будет отменен, резюмировал Оленичев.
Принятие закона обусловлено политикой, направленной на сохранение традиционных ценностей, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Если раньше в законодательстве не были предусмотрены основания для признания брака недействительным или основания для его расторжения по заявлению одного из супругов в случае смены пола, то теперь возникает вопрос о степени защищенности законных интересов другого супруга, продолжила она. То есть в случае признания брака недействительным брачный договор теряет силу, режим совместной собственности отменяется, а наследовать имущество после смерти супруга будет невозможно, перечислила она.
Психологический аспект
Вне зависимости, от того, на какую международную классификацию болезней опираться – МКБ-10 (действует сейчас в России) или МКБ-11 (новая версия) – для исправления несоответствия приписанного при рождении пола и гендерной идентичности человека в большинстве случаев требуется то или иное вмешательство – юридическая смена гендерного маркера (смена пола в документах) или чуть реже – медицинский переход в другой пол, говорит психолог Алена Ватолина.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой (фракция «Единая Россия»), в свою очередь, считает, что закон о запрете смены пола – это историческое решение, которое касается будущих поколений России. Парламентарий подчеркнул, что Госдума обратилась к правительству, чтобы оно отменило те положения, которые легализуют и поощряют различные сексуальные девиации в рамках принятия МКБ-11. «Есть международные классификации болезней, которые навязываются Всемирной организацией здравоохранения, откуда нашей стране, конечно, давно уже пора выйти», – сказал Толстой на пресс-конференции в Госдуме.
Как давно россияне меняют пол
Допустимость изменения пола в России была закреплена законом в 1997 г. Первым тему запрета смены пола поднял министр юстиции Константин Чуйченко в апреле. По его мнению, это стало бы важным шагом в закреплении семейных ценностей на законодательном уровне. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в мае сообщал о случаях смены пола ради уклонения от мобилизации. По его мнению, такой обман нарушает интересы государства и его обороноспособность.
Закон окажет негативное влияние на людей, желающих сменить пол, уверена психиатр Елизавета Жесткова. Последствия его принятия усугубят трудности социальной этой группы, которые и так подвергаются стрессу вне зависимости от законодательства, считает Ватолина.
Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина (фракция «Единая Россия») сказала «Ведомостям», что людям, испытывающим психологические проблемы или суицидальные мысли стоит обратиться к психологу в поликлинику. «Чем больше мы говорим о трансгендерности, чем больше мы говорим о ЛГБТ-сообществах, тем больше у людей начинают возникать сомнения. Эти вещи должны пресекаться на корню, и я считаю, что это правильно. Когда весь мир сходит с ума, нам не нужно делать то же самое», – считает депутат.