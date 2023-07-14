Зачем Госдума приняла закон о запрете смены пола

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина (фракция «Единая Россия») сказала «Ведомостям», что людям, испытывающим психологические проблемы или суицидальные мысли стоит обратиться к психологу в поликлинику. «Чем больше мы говорим о трансгендерности, чем больше мы говорим о ЛГБТ-сообществах, тем больше у людей начинают возникать сомнения. Эти вещи должны пресекаться на корню, и я считаю, что это правильно. Когда весь мир сходит с ума, нам не нужно делать то же самое», – считает депутат.