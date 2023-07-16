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Общество

В очереди на Крымский мост скопились 1400 автомобилей

Ведомости

Со стороны Краснодарского края в очереди на Крымский мост находятся 1400 автомобилей, время ожидания составляет более четырех часов, сообщается в Telegram-канале, который публикует оперативную информации по мосту.

1200 машин ожидали проезда в сторону Крыма по данным на 10 часов утра. Еще через час количество транспорта выросло до 1400, время ожидания проезда превышает четыре часа. Со стороны Керчи в сторону Краснодарского края затруднений нет, говорится в сообщении. Очередь наблюдалась и накануне, 15 июля. 

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В начале июля пробки на образовались из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля минтранс полуострова сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Часть работников для досмотра автомобилей направили с крымской стороны на краснодарскую. 3 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.

9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. Тогда в районе Керчи была сбита крылатая ракета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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