В очереди на Крымский мост скопились 1400 автомобилей

В начале июля пробки на образовались из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля минтранс полуострова сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Часть работников для досмотра автомобилей направили с крымской стороны на краснодарскую. 3 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.