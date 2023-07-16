В очереди на Крымский мост скопились 1400 автомобилей
Со стороны Краснодарского края в очереди на Крымский мост находятся 1400 автомобилей, время ожидания составляет более четырех часов, сообщается в Telegram-канале, который публикует оперативную информации по мосту.
1200 машин ожидали проезда в сторону Крыма по данным на 10 часов утра. Еще через час количество транспорта выросло до 1400, время ожидания проезда превышает четыре часа. Со стороны Керчи в сторону Краснодарского края затруднений нет, говорится в сообщении. Очередь наблюдалась и накануне, 15 июля.
В начале июля пробки на образовались из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля минтранс полуострова сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Часть работников для досмотра автомобилей направили с крымской стороны на краснодарскую. 3 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.
9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. Тогда в районе Керчи была сбита крылатая ракета.