Очередь на подъезде к Крымскому мосту устранили
Пробку, которая образовалась на подъезде к Крымском мосту со стороны Керчи, устранили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации по мосту.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – говорится в сообщении, опубликованном в 20:00 мск.
Очередь из автомобилей при въезде на мост образовалась утром 14 июля. Максимальное количество транспортных средств было отмечено в 16:00 – тогда в очереди стояло 716 автомобилей.
Это не первая пробка на Крымском мосту с начала июля. 10 июля сообщалось о многокилометровой пробке при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. В очереди находилось свыше 1200 машин. 9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета.
Также очередь на мосту образовалась в начале июля из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. В Российском союзе туриндустрии тогда сообщили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.