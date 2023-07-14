Очередь на подъезде к Крымскому мосту устранили

Это не первая пробка на Крымском мосту с начала июля. 10 июля сообщалось о многокилометровой пробке при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. В очереди находилось свыше 1200 машин. 9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета.