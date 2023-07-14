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Очередь на подъезде к Крымскому мосту устранили

Ведомости

Пробку, которая образовалась на подъезде к Крымском мосту со стороны Керчи, устранили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации по мосту.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – говорится в сообщении, опубликованном в 20:00 мск.

Очередь из автомобилей при въезде на мост образовалась утром 14 июля. Максимальное количество транспортных средств было отмечено в 16:00 – тогда в очереди стояло 716 автомобилей.

Это не первая пробка на Крымском мосту с начала июля. 10 июля сообщалось о многокилометровой пробке при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. В очереди находилось свыше 1200 машин. 9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета.

Также очередь на мосту образовалась в начале июля из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. В Российском союзе туриндустрии тогда сообщили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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