Газета
Общество

На подъезде к Крымскому мост вновь образовалась пробка

Ведомости

На подъезде к Крымскому мосту вновь образовалась пробка – в очереди находится около 400 транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации по мосту.

«В очереди со стороны Керчи находится 395 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», – говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Тамани затруднения отсутствуют.

10 июля сообщалось о многокилометровой пробке при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Тогда в очереди находилось свыше 1200 машин. 9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета.

Ранее по теме: На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра

Также очередь на мосту образовалась в начале июля из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую.

При этом пробка продолжила расти, а в Российском союзе туриндустрии уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных