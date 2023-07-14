На подъезде к Крымскому мост вновь образовалась пробка
На подъезде к Крымскому мосту вновь образовалась пробка – в очереди находится около 400 транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации по мосту.
«В очереди со стороны Керчи находится 395 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», – говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Тамани затруднения отсутствуют.
10 июля сообщалось о многокилометровой пробке при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Тогда в очереди находилось свыше 1200 машин. 9 июля затор из автомобилей образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета.
Также очередь на мосту образовалась в начале июля из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую.
При этом пробка продолжила расти, а в Российском союзе туриндустрии уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.