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Общество

На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра

Ведомости

На Крымском мосту с обеих сторон вновь образовалась пробка, количество постов досмотра увеличили, людям выдают воду, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

9 июля проезд по мосту был временно закрыт около 12:00 в обе стороны после того, как ПВО сбила крылатую ракету ВСУ в районе Керчи. Движение быстро восстановили, но пробка на подъездах к мосту увеличилась. По данным Лукашенко, к 15:00 очередь со стороны Краснодарского края растянулась на 6 км, время ожидания составляет до 3 часов. Почти в два раза короче затор со стороны полуострова – там он не превышает 3,5 км, водителям придется ждать проезда от полутора до двух часов.

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«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», – написал министр в своем Telegram-канале, добавив, что минтранс совместно с ГИБДД и МЧС организовали выдачу питьевой воды людям, попавшим в пробку.  

Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась. 5 июля Лукашенко заявил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста, но к вечеру 7 июля на подъезде к мосту образовалась очередь со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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