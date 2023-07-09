На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра
На Крымском мосту с обеих сторон вновь образовалась пробка, количество постов досмотра увеличили, людям выдают воду, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
9 июля проезд по мосту был временно закрыт около 12:00 в обе стороны после того, как ПВО сбила крылатую ракету ВСУ в районе Керчи. Движение быстро восстановили, но пробка на подъездах к мосту увеличилась. По данным Лукашенко, к 15:00 очередь со стороны Краснодарского края растянулась на 6 км, время ожидания составляет до 3 часов. Почти в два раза короче затор со стороны полуострова – там он не превышает 3,5 км, водителям придется ждать проезда от полутора до двух часов.
«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», – написал министр в своем Telegram-канале, добавив, что минтранс совместно с ГИБДД и МЧС организовали выдачу питьевой воды людям, попавшим в пробку.
Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась. 5 июля Лукашенко заявил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста, но к вечеру 7 июля на подъезде к мосту образовалась очередь со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.