У Крымского моста образовалась пробка из 500 автомобилей
На подъезде к Крымскому мосту со сторону Краснодарского края образовались очередь из более чем 500 автомобилей, водители ждут досмотра более двух часов, сообщает Telegram-канал «Главный мост».
«Путники ожидают досмотра от двух часов, а "Яндекс.Навигатор" угрожает образованием «стоячей» пробки», – говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Крыма очередей нет. Позднее «Главный мост» сообщил, что очередь уменьшилась на 200 автомобилей, ожидание досмотра при таком количестве транспорта в пробке составляет более часа.
Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась.
5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста, но к вечеру 7 июля на подъезде к мосту образовалась очередь со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.
Министр транспорта Виталий Савельев допустил, что власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов в Крым и обратно два больших десантных корабля Минобороны. 7 июля Лукашенко сообщил о начале перевозки на Керченской переправе гражданских автомобилей двумя десантными кораблями.