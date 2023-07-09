У Крымского моста образовалась пробка из 500 автомобилей

Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась.