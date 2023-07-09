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Общество

У Крымского моста образовалась пробка из 500 автомобилей

Ведомости

На подъезде к Крымскому мосту со сторону Краснодарского края образовались очередь из более чем 500 автомобилей, водители ждут досмотра более двух часов, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

«Путники ожидают досмотра от двух часов, а "Яндекс.Навигатор" угрожает образованием «стоячей» пробки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Крыма очередей нет. Позднее «Главный мост» сообщил, что очередь уменьшилась на 200 автомобилей, ожидание досмотра при таком количестве транспорта в пробке составляет более часа.

Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась.

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5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста, но к вечеру 7 июля на подъезде к мосту образовалась очередь со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.

Министр транспорта Виталий Савельев допустил, что власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов в Крым и обратно два больших десантных корабля Минобороны. 7 июля Лукашенко сообщил о начале перевозки на Керченской переправе гражданских автомобилей двумя десантными кораблями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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