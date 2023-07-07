На Керченской переправе заработали два десантных корабля
Два больших десантных корабля начали перевозить гражданские автомобили на Керченской переправе, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в комментарии «РИА Новости».
Ранее 4 июля министр транспорта Виталий Савельев допустил, что власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов в Крым и обратно два больших десантных корабля Минобороны.
«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи)», – сказал он.
Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась.
5 июля Лукашенко заявил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста, но к вечеру 7 июля на подъезде к мосту образовалась очередь со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.