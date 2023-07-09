Движение по Крымскому мосту возобновилось

По данным Telegram-канала «Главный мост», проезд по мосту был временно закрыт около 12:00 в обе стороны после того, как ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи. Позже ресурс сообщил, что на Крымскому мосту возобновилось движение машин и поездов.