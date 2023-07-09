Движение по Крымскому мосту возобновилось
Движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
«Движение по Крымскому мосту возобновлено», – написал он.
По данным Telegram-канала «Главный мост», проезд по мосту был временно закрыт около 12:00 в обе стороны после того, как ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи. Позже ресурс сообщил, что на Крымскому мосту возобновилось движение машин и поездов.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил он.
В Крыму бессрочно установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.