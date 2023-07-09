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Движение по Крымскому мосту возобновилось

Ведомости

Движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. 

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», – написал он.

По данным Telegram-канала «Главный мост», проезд по мосту был временно закрыт около 12:00 в обе стороны после того, как ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи. Позже ресурс сообщил, что на Крымскому мосту возобновилось движение машин и поездов. 

Ранее по теме: У Крымского моста образовалась пробка из 500 автомобилей

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил он. 

В Крыму бессрочно установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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