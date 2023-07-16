Газета
Общество

В Пензенской области у 61 ребенка подозревают корь

Ведомости

В Пензенской области врачи заподозрили корь у 69 человек, среди них 61 ребенок. Такие данные приводит региональный минздрав. 

В ведомстве уточнили, что в Пензенской области подтвердили уже 67 случаев заболевания. В стационаре находятся 23 человека, на амбулаторном лечении – 18 пациентов. Выздоровевшими призвали 28 граждан. По данным минздрава, с наблюдения сняли 559 человек, которые контактировали с больными, за состоянием еще 133 жителей продолжают наблюдать. 14 июля ведомство сообщило о поступлении в регион 2500 доз противокоревой вакцины. 

Ранее по теме: Частные лаборатории начали выполнять ПЦР-тесты на корь

В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о регистрации случаев заболевания корью в отдельных регионах России. С начала 2023 г. корью заболело уже более 1000 детей, рассказала 26 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24». С 3 апреля 2023 г. и до конца этого года Попова обязала региональные власти обеспечить «подчищающую иммунизацию» населения и трудовых мигрантов от кори. Такая вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит, и при этом ранее не болел корью.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных