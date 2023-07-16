В Пензенской области у 61 ребенка подозревают корь
В Пензенской области врачи заподозрили корь у 69 человек, среди них 61 ребенок. Такие данные приводит региональный минздрав.
В ведомстве уточнили, что в Пензенской области подтвердили уже 67 случаев заболевания. В стационаре находятся 23 человека, на амбулаторном лечении – 18 пациентов. Выздоровевшими призвали 28 граждан. По данным минздрава, с наблюдения сняли 559 человек, которые контактировали с больными, за состоянием еще 133 жителей продолжают наблюдать. 14 июля ведомство сообщило о поступлении в регион 2500 доз противокоревой вакцины.
В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о регистрации случаев заболевания корью в отдельных регионах России. С начала 2023 г. корью заболело уже более 1000 детей, рассказала 26 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24». С 3 апреля 2023 г. и до конца этого года Попова обязала региональные власти обеспечить «подчищающую иммунизацию» населения и трудовых мигрантов от кори. Такая вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит, и при этом ранее не болел корью.