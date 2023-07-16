Гладков рассказал об обстреле села Илек-Пеньковка в Белгородской области
Село Илек-Пеньковка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, однако повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
«Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия», – написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что сотрудники оперативных служб уже выехали на место происшествия.
Это уже третий обстрел региона за сутки, о котором сообщает Гладков. Утром Украина нанесла удар по центральному рынку в Шебекине, в результате чего погибла женщина, которая проезжала по тротуару на велосипеде в момент обстрела. Затем ВСУ нанесли еще один удар по поселку Горьковский, повредив жилые дома и линию газоснабжения, на этот раз обошлось без пострадавших.
Белгородская область, а также несколько других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В настоящее время в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».