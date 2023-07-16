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В МЧС сообщили о временной приостановке работы Керченской переправы

Ведомости

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму в своем Telegram-канале.

«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», – говорится в сообщении.

Причина приостановки работы переправы в сообщении не приводится, при этом ранее она периодически прекращала работу из-за плохих погодных условий.

В настоящее время Керченская паромная переправа используется для перевозки грузового транспорта, на Крымском мосту проезд большегрузов запрещен после того, как Украина организовала там теракт 8 октября 2022 г. В этой же связи на Крымском мосту действуют усиленные меры безопасности, которые предполагают досмотр личного транспорта при въезде с обеих сторон.

Ранее по теме: На Керченской переправе заработали два десантных корабля

7 июля стало известно, что два больших десантных корабля Минобороны начали перевозить гражданские автомобили на Керченской переправе, чтобы помочь разгрузить Крымский мост, где образовались большие пробки из-за усиленных мер безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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