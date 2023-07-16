В МЧС сообщили о временной приостановке работы Керченской переправы
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму в своем Telegram-канале.
«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», – говорится в сообщении.
Причина приостановки работы переправы в сообщении не приводится, при этом ранее она периодически прекращала работу из-за плохих погодных условий.
В настоящее время Керченская паромная переправа используется для перевозки грузового транспорта, на Крымском мосту проезд большегрузов запрещен после того, как Украина организовала там теракт 8 октября 2022 г. В этой же связи на Крымском мосту действуют усиленные меры безопасности, которые предполагают досмотр личного транспорта при въезде с обеих сторон.
7 июля стало известно, что два больших десантных корабля Минобороны начали перевозить гражданские автомобили на Керченской переправе, чтобы помочь разгрузить Крымский мост, где образовались большие пробки из-за усиленных мер безопасности.