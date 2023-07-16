В МЧС сообщили о временной приостановке работы Керченской переправы

В настоящее время Керченская паромная переправа используется для перевозки грузового транспорта, на Крымском мосту проезд большегрузов запрещен после того, как Украина организовала там теракт 8 октября 2022 г. В этой же связи на Крымском мосту действуют усиленные меры безопасности, которые предполагают досмотр личного транспорта при въезде с обеих сторон.