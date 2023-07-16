Гладков рассказал о работе ПВО по цели над Белгородом
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по цели над Белгородом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – сказал губернатор.
Гладков добавил, что согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.
Гладков сообщает об обстреле Белгородской области уже четвертый раз за сутки. Утром Украина нанесла удар по центральному рынку в Шебекине, в результате чего погибла женщина. Затем ВСУ нанесли еще один удар по поселку Горьковский, повредив жилые дома и линию газоснабжения, на этот раз обошлось без пострадавших.
Затем украинские боевики ударили по селу Илек-Пеньковка, из-за чего были повреждены водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. Также обошлось без пострадавших.
Белгородская область, а также несколько других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В настоящее время в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».