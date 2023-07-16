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Общество

Гладков рассказал о работе ПВО по цели над Белгородом

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по цели над Белгородом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – сказал губернатор.

Гладков добавил, что согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.

Гладков сообщает об обстреле Белгородской области уже четвертый раз за сутки. Утром Украина нанесла удар по центральному рынку в Шебекине, в результате чего погибла женщина. Затем ВСУ нанесли еще один удар по поселку Горьковский, повредив жилые дома и линию газоснабжения, на этот раз обошлось без пострадавших.

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Затем украинские боевики ударили по селу Илек-Пеньковка, из-за чего были повреждены водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. Также обошлось без пострадавших.

Белгородская область, а также несколько других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, которые часто бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В настоящее время в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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