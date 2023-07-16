Гладков рассказал о работе ПВО по цели над Белгородом

Гладков сообщает об обстреле Белгородской области уже четвертый раз за сутки. Утром Украина нанесла удар по центральному рынку в Шебекине, в результате чего погибла женщина. Затем ВСУ нанесли еще один удар по поселку Горьковский, повредив жилые дома и линию газоснабжения, на этот раз обошлось без пострадавших.