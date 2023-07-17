Отправления на паромной переправе со стороны Керчи ожидают 150 машин
В очереди на паромную переправу со стороны Керчи находятся 150 легковых автомобилей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя администрации города.
«Те люди, которые были возле моста, их сейчас аккумулируют там. Если накопитель там будет заполнен, их переправляют на подготовленную площадку под легковые автомобили. Здесь организовано питание, подвоз воды, организовываются дополнительные туалеты, питание и вода», – рассказал собеседник агентства.
Ночью 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Движение автомобилей пока приостановлено.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом Москвы на атаку Крымского моста станет достижение всех целей спецоперации. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».