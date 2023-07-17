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Отправления на паромной переправе со стороны Керчи ожидают 150 машин

Ведомости

В очереди на паромную переправу со стороны Керчи находятся 150 легковых автомобилей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя администрации города.

«Те люди, которые были возле моста, их сейчас аккумулируют там. Если накопитель там будет заполнен, их переправляют на подготовленную площадку под легковые автомобили. Здесь организовано питание, подвоз воды, организовываются дополнительные туалеты, питание и вода», – рассказал собеседник агентства.

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Движение автомобилей пока приостановлено.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом Москвы на атаку Крымского моста станет достижение всех целей спецоперации. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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