Отправления на паромной переправе со стороны Керчи ожидают 150 машин

«Те люди, которые были возле моста, их сейчас аккумулируют там. Если накопитель там будет заполнен, их переправляют на подготовленную площадку под легковые автомобили. Здесь организовано питание, подвоз воды, организовываются дополнительные туалеты, питание и вода», – рассказал собеседник агентства.