Песков рассказал об ответе за теракт на Крымском мосту
В долгосрочной перспективе ответом Москвы на атаку Крымского моста станет достижение всех целей спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если говорить о конечной перспективе – ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться», — сказал он, отказавшись отвечать на вопрос, каким будет ответ России на атаку сейчас.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Движение автомобилей пока приостановлено.