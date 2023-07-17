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Песков рассказал об ответе за теракт на Крымском мосту

Ведомости

В долгосрочной перспективе ответом Москвы на атаку Крымского моста станет достижение всех целей спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить о конечной перспективе – ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться», — сказал он, отказавшись отвечать на вопрос, каким будет ответ России на атаку сейчас.

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В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Движение автомобилей пока приостановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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