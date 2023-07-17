В России усилили контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов из Египта. Об этом сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре необходимость таких мер объяснили поступившей от министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена информации о случаях неизвестно заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге.
В ведомстве добавили, что работают над получением дополнительной информации о заболевании и рисках его распространения. Там призвали туристов в Египте носить закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают насекомых, а по возвращении в Россию в случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
Лихорадка денге – инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре уточнили, что если переносчик отсутствует, то заболевание не опасно. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.
В феврале сообщалось, что с начала 2023 г. в России было зафиксировано три завозных случая лихорадки денге: два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Сообщалось, что обе заболевшие вернулись из Таиланда и с острова Шри-Ланка. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что риск дальнейшего распространения инфекции минимален.