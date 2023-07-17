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Общество

В России усилили контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания

Ведомости

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов из Египта. Об этом сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре необходимость таких мер объяснили поступившей от министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена информации о случаях неизвестно заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге.

В ведомстве добавили, что работают над получением дополнительной информации о заболевании и рисках его распространения. Там призвали туристов в Египте носить закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают насекомых, а по возвращении в Россию в случае ухудшения состояния обратиться к врачу.

Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге в России минимальным

Лихорадка денге – инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре уточнили, что если переносчик отсутствует, то заболевание не опасно. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

В феврале сообщалось, что с начала 2023 г. в России было зафиксировано три завозных случая лихорадки денге: два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Сообщалось, что обе заболевшие вернулись из Таиланда и с острова Шри-Ланка. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что риск дальнейшего распространения инфекции минимален.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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