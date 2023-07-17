В России усилили контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания

В феврале сообщалось, что с начала 2023 г. в России было зафиксировано три завозных случая лихорадки денге: два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Сообщалось, что обе заболевшие вернулись из Таиланда и с острова Шри-Ланка. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что риск дальнейшего распространения инфекции минимален.