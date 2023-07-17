В море возле Ейска в Краснодарском крае упал самолет

По данным Telegram-каналов Baza, Shot и «112», упал истребитель Су-25. Отмечается, что причиной падения стала техническая неисправность, пилот успел катапультироваться, после чего его без сознания доставили на берег. Позже падение подтвердили в оперативном штабе региона и пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). По данным военного ведомства, которые приводит «РИА Новости», причиной произошедшего стал отказ двигателя.