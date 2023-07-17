В море возле Ейска в Краснодарском крае упал самолет
В Ейске (Краснодарский край) в море упал самолет, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Предварительно, погибших нет, пилота реанимируют.
По данным Telegram-каналов Baza, Shot и «112», упал истребитель Су-25. Отмечается, что причиной падения стала техническая неисправность, пилот успел катапультироваться, после чего его без сознания доставили на берег. Позже падение подтвердили в оперативном штабе региона и пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). По данным военного ведомства, которые приводит «РИА Новости», причиной произошедшего стал отказ двигателя.
В октябре 2022 г. сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.
В середине мая в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов Воздушно-космических сил (ВКС) России – два самолета и два вертолета.