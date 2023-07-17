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В море возле Ейска в Краснодарском крае упал самолет

Ведомости

В Ейске (Краснодарский край) в море упал самолет, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Предварительно, погибших нет, пилота реанимируют.

По данным Telegram-каналов Baza, Shot и «112», упал истребитель Су-25. Отмечается, что причиной падения стала техническая неисправность, пилот успел катапультироваться, после чего его без сознания доставили на берег. Позже падение подтвердили в оперативном штабе региона и пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). По данным военного ведомства, которые приводит «РИА Новости», причиной произошедшего стал отказ двигателя.

В октябре 2022 г. сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали. 

В середине мая в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов Воздушно-космических сил (ВКС) России – два самолета и два вертолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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