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Хуснуллин заявил, что опоры Крымского моста предварительно не пострадали

Ведомости

Предварительно, опоры Крымского моста не пострадали. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Заканчивают водолазы обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Через два часа будет информация, мы будем совещаться и наметим план действий», – сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил Хуснуллину вылететь в Крым для ознакомления с подробностями произошедшего. Песков также отметил, что глава государства в 19:00 по видео-конференц-связи проведет совещание, в рамках которого Хуснуллин выступит с еще одним докладом из Крыма.

Ранее по теме: Совещание Путина по Крымскому мосту могут показать в эфире

Ночью 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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