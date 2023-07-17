Хуснуллин заявил, что опоры Крымского моста предварительно не пострадали
Предварительно, опоры Крымского моста не пострадали. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Заканчивают водолазы обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Через два часа будет информация, мы будем совещаться и наметим план действий», – сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил Хуснуллину вылететь в Крым для ознакомления с подробностями произошедшего. Песков также отметил, что глава государства в 19:00 по видео-конференц-связи проведет совещание, в рамках которого Хуснуллин выступит с еще одним докладом из Крыма.
Ночью 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».