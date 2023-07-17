Хуснуллин заявил, что опоры Крымского моста предварительно не пострадали

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил Хуснуллину вылететь в Крым для ознакомления с подробностями произошедшего. Песков также отметил, что глава государства в 19:00 по видео-конференц-связи проведет совещание, в рамках которого Хуснуллин выступит с еще одним докладом из Крыма.