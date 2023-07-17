Совещание Путина по Крымскому мосту могут показать в эфире
Совещание президента России Владимира Путина по ситуации с терактом на Крымском мосту после атаки украинскими беспилотниками покажут в эфире. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, покажут в эфире», – уточнил Песков.
Ранее Песков сообщил, что президент в 19:00 17 июля по видео-конференц-связи проведет совещание, в рамках которого вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с докладом из Крыма.
Глава государства уже принял доклады Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова по ситуации с терактом на Крымском мосту. Президент поручил организовать работу по движению транспорта по мосту и по проведению ремонтно-восстановительных работ.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что атака на мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».
По итогам заседания правительственной комиссии по ситуации на Крымском мосту Хуснуллин сообщил, что принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов. В Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР частично отменили комендантский час для проезда машин с полуострова.