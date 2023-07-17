Совещание Путина по Крымскому мосту могут показать в эфире

По итогам заседания правительственной комиссии по ситуации на Крымском мосту Хуснуллин сообщил, что принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов. В Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР частично отменили комендантский час для проезда машин с полуострова.