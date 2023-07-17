В Роспотребнадзоре опровергли появление случаев неизвестной болезни из Египта в России
Случаи неизвестного заболевания из Египта не были зафиксированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Обратили внимание на публикации о том, что "неизвестная болезнь" из Египта уже добралась до России. Эти утверждения никак не связаны с реальностью», – говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве рассказали, что в 2022 г. в России было выявлено 29 случаев лихорадки денге, симптомы которой схожи с новым неизвестным заболеванием из Египта. Уточняется, что случаи заболевания лихорадкой были отмечены среди прилетевших из южных стран, в частности из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.
«Следует отметить, что до 2019 г. отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге. С 2020 г. количество заболевших снижается», – добавили в представительстве.
Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов из Египта. Ведомства объяснило необходимость таких мер поступившей от министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена информации о случаях неизвестно заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. В санитарном ведомстве призвали туристов в Египте носить закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают насекомых, а по возвращении в РФ, в случае ухудшения состояния, обратиться к врачу.
Лихорадка денге – инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре уточнили, что если переносчик отсутствует, то заболевание не опасно. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.