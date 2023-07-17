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Общество

В Роспотребнадзоре опровергли появление случаев неизвестной болезни из Египта в России

Ведомости

Случаи неизвестного заболевания из Египта не были зафиксированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Обратили внимание на публикации о том, что "неизвестная болезнь" из Египта уже добралась до России. Эти утверждения никак не связаны с реальностью», – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве рассказали, что в 2022 г. в России было выявлено 29 случаев лихорадки денге, симптомы которой схожи с новым неизвестным заболеванием из Египта. Уточняется, что случаи заболевания лихорадкой были отмечены среди прилетевших из южных стран, в частности из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. 

«Следует отметить, что до 2019 г. отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге. С 2020 г. количество заболевших снижается», – добавили в представительстве.

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Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов из Египта. Ведомства объяснило необходимость таких мер поступившей от министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена информации о случаях неизвестно заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. В санитарном ведомстве призвали туристов в Египте носить закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают насекомых, а по возвращении в РФ, в случае ухудшения состояния, обратиться к врачу.

Лихорадка денге – инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре уточнили, что если переносчик отсутствует, то заболевание не опасно. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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