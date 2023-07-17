В Роспотребнадзоре опровергли появление случаев неизвестной болезни из Египта в России

В то же время в ведомстве рассказали, что в 2022 г. в России было выявлено 29 случаев лихорадки денге, симптомы которой схожи с новым неизвестным заболеванием из Египта. Уточняется, что случаи заболевания лихорадкой были отмечены среди прилетевших из южных стран, в частности из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.