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Общество

СК назвал версию убийства лидера компартии в Приднестровье

Ведомости

Следственный комитет (СК) Приднестровья в качестве одной из версий убийства лидера компартии Олега Хоржана рассматривает разбойное нападение. Об этом сообщили в ведомстве непризнанной республики.

По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 17 июля. Судмедэксперт на теле Хоржана обнаружил колотые ранения в области шеи и спины. Также повреждения зафиксированы в области головы, которые, по предварительным данным, могли быть нанесены твердым предметом. Сейф в кабинете политика был открытым и пустым.

Об обнаружении тела Хоржана ранее сообщили в МВД. Там рассказали, что его тело нашла супруга в одной из комнат в доме в селе Суклея.

Хоржан родился в 1976 г. в Молдавской ССР. Он был депутатом Верховного совета республики с 2010 по 2019 г. В 2018 г. его приговорили к 4,5 года заключения по делу о применении насилия к представителю власти. В 2022 г. он вышел на свободу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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