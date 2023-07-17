СК назвал версию убийства лидера компартии в Приднестровье
Следственный комитет (СК) Приднестровья в качестве одной из версий убийства лидера компартии Олега Хоржана рассматривает разбойное нападение. Об этом сообщили в ведомстве непризнанной республики.
По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 17 июля. Судмедэксперт на теле Хоржана обнаружил колотые ранения в области шеи и спины. Также повреждения зафиксированы в области головы, которые, по предварительным данным, могли быть нанесены твердым предметом. Сейф в кабинете политика был открытым и пустым.
Об обнаружении тела Хоржана ранее сообщили в МВД. Там рассказали, что его тело нашла супруга в одной из комнат в доме в селе Суклея.
Хоржан родился в 1976 г. в Молдавской ССР. Он был депутатом Верховного совета республики с 2010 по 2019 г. В 2018 г. его приговорили к 4,5 года заключения по делу о применении насилия к представителю власти. В 2022 г. он вышел на свободу.