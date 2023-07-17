Хуснуллин: движение машин по Крымскому мосту может возобновиться к концу суток
Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут запустить уже к концу суток, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания по ситуации в районе моста.
«До 12 часов [ночи] закончим все эти работы, Владимир Владимирович, и запускаем сначала легковые машины [весом] 3 тонны, потом запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном движении пропускать легковые машины», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что до конца суток планируется завершить укрепление опоры моста и установить заграждения. Также будет организовано частичное освещение моста, а за следующие сутки планируется «восстановить полностью освещение моста».
Ранее Хуснуллин сообщил, что, предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, а состояние автомобильных опор изучается.
Вице-премьер отправился в Крым по поручению президента России Владимира Путина, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».