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Общество

Хуснуллин: движение машин по Крымскому мосту может возобновиться к концу суток

Ведомости

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут запустить уже к концу суток, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания по ситуации в районе моста.

«До 12 часов [ночи] закончим все эти работы, Владимир Владимирович, и запускаем сначала легковые машины [весом] 3 тонны, потом запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном движении пропускать легковые машины», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

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Он также добавил, что до конца суток планируется завершить укрепление опоры моста и установить заграждения. Также будет организовано частичное освещение моста, а за следующие сутки планируется «восстановить полностью освещение моста».

Ранее Хуснуллин сообщил, что, предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, а состояние автомобильных опор изучается.

Вице-премьер отправился в Крым по поручению президента России Владимира Путина, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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