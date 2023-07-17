Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по Крымскому мосту запустят к 15 сентября
Движение по Крымскому мосту по одной стороне планируется запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне – к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации», – написал он у себя в Telegram-канале.
Он добавил, что началась «активная мобилизация строителей и проектировщиков», также приступил к изготовлению пролетов завод в Воронежской области. Вице-премьер ранее сообщил журналистам, что для обеспечения проезда могут построить временный 250-метровый мост.
Хуснуллин напомнил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. «Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследование для определения объема работ», – уточнил вице-премьер. Кроме того, после атаки был организован проезд через присоединенные регионы. Для организации круглосуточного движения был отменен комендантский час, выставлены дополнительные посты охраны.
Сегодня Хуснуллин отправился в Крым по поручению президента России Владимира Путина, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время вечернего совещания с главой государства, вице-премьер рассказал, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут запустить уже к концу суток.
Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».