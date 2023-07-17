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Общество

Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по Крымскому мосту запустят к 15 сентября

Ведомости

Движение по Крымскому мосту по одной стороне планируется запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне – к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации», – написал он у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что началась «активная мобилизация строителей и проектировщиков», также приступил к изготовлению пролетов завод в Воронежской области. Вице-премьер ранее сообщил журналистам, что для обеспечения проезда могут построить временный 250-метровый мост.

Хуснуллин напомнил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. «Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследование для определения объема работ», – уточнил вице-премьер. Кроме того, после атаки был организован проезд через присоединенные регионы. Для организации круглосуточного движения был отменен комендантский час, выставлены дополнительные посты охраны.

Ранее по теме: Хуснуллин: примерная стоимость восстановления Крымского моста будет подсчитана 18 июля

Сегодня Хуснуллин отправился в Крым по поручению президента России Владимира Путина, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время вечернего совещания с главой государства, вице-премьер рассказал, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут запустить уже к концу суток.

Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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