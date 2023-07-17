Хуснуллин: примерная стоимость восстановления Крымского моста будет подсчитана 18 июля
Стоимость восстановления Крымского моста будет подсчитана к 18 июля. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам совещания по ситуации в районе моста с президентом России Владимиром Путиным.
«[Ущерб] пока еще не считали. К завтрашнему дню будем иметь примерную стоимость, чтобы выделить финансирование. Считаем количество материала, количество людей, необходимых для работы», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Ночью 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».
Во время совещания президент Путин заявил, что ФСБ, СК и другим ведомствам было дано поручение детально разобраться в произошедшем на мосту. Президент подчеркнул, что в связи с тем, что это уже второй теракт на Крымском мосту, он ждет конкретных предложений по обеспечению безопасности объекта.
8 октября 2022 г. Крымский мост также был атакован. Тогда на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, также обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. В ФСБ заявляли, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.