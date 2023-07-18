ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ярославской области
Сотрудники ФСБ в Угличе задержали женщину, которая передавала украинским спецслужбам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, передает «РИА Новости».
Целью украинских спецслужб было осуществление теракта на этом объекте. Задержанной оказалась гражданка России 1987 г. р. При обысках у задержанной были обнаружены средства связи, в которых женщина обсуждала планируемое преступление с координатором украинских спецслужб. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
15 июля ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.