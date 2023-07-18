После обстрела ВСУ в Курской области загорелся машинно-тракторный двор
Машинно-тракторный двор загорелся после обстрела ВСУ деревни Елизаветовки Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. <...> В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора «Победа» произошло возгорание. Пожар потушен», – написал он.
По словам Старовойта, всего было зафиксировано четыре прилета. В результате повреждения получили два домовладения. Старовойт пообещал оказать помощь собственникам домов. В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник, в результате никто не пострадал. В результате произошедшего критически важные объекты не пострадали.
По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС. В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.