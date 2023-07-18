После обстрела ВСУ в Курской области загорелся машинно-тракторный двор

По словам Старовойта, всего было зафиксировано четыре прилета. В результате повреждения получили два домовладения. Старовойт пообещал оказать помощь собственникам домов. В ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник, в результате никто не пострадал. В результате произошедшего критически важные объекты не пострадали.