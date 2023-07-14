В Кремле прокомментировали атаку беспилотника на Курскую область
Российские системы ПВО продемонстрировали свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку атаки Курской области при помощи беспилотника.
«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность, и принимаются соответствующие меры», – сказал он.
Беспилотник упал в ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, в результате никто не пострадал. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что критически важные объекты не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.