В Кремле прокомментировали атаку беспилотника на Курскую область

Беспилотник упал в ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, в результате никто не пострадал. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что критически важные объекты не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС.