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В Кремле прокомментировали атаку беспилотника на Курскую область

Ведомости

Российские системы ПВО продемонстрировали свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку атаки Курской области при помощи беспилотника.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность, и принимаются соответствующие меры», – сказал он.

Беспилотник упал в ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС, в результате никто не пострадал. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что критически важные объекты не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС.  

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В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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