В Белгородской области в результате обстрела пострадали пять человек

В ежедневной сводке об обстрелах региона губернатор сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировано более 80 прилетов. Никто из мирных жителей не пострадал. При этом в результате обстрела села Демидовка без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. К утру 18 июля электроснабжение в большинстве сел восстановлено.