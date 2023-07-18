В Белгородской области в результате обстрела пострадали пять человек
В Белгородской области в результате обстрела поселка Шамино пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, 5 человек пострадали – мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2», – написал губернатор.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести – мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. У остальные ранения легкой степени тяжести, уточнил Гладков.
В ежедневной сводке об обстрелах региона губернатор сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировано более 80 прилетов. Никто из мирных жителей не пострадал. При этом в результате обстрела села Демидовка без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. К утру 18 июля электроснабжение в большинстве сел восстановлено.
В Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».