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Общество

В Белгородской области в результате обстрела пострадали пять человек

Ведомости

В Белгородской области в результате обстрела поселка Шамино пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 5 человек пострадали – мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2», – написал губернатор.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести – мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. У остальные ранения легкой степени тяжести, уточнил Гладков.

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В ежедневной сводке об обстрелах региона губернатор сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировано более 80 прилетов. Никто из мирных жителей не пострадал. При этом в результате обстрела села Демидовка без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. К утру 18 июля электроснабжение в большинстве сел восстановлено.

В Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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