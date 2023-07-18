Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

Законопроект вступит в силу с января 2024 г. Закон дает заемщику право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 000 руб. для кредитных карт, 1,5 млн руб. для автокредитов, а также 450 000 руб. для прочих займов. До принятия закона на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.