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Общество

Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

Ведомости

Государственная дума приняла закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. Это следует из думской электронной базы.

Законопроект вступит в силу с января 2024 г. Закон дает заемщику право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 000 руб. для кредитных карт, 1,5 млн руб. для автокредитов, а также 450 000 руб. для прочих займов. До принятия закона на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.

Временные кредитные каникулы для россиян вводились в 2020 г. на фоне начала пандемии коронавируса. Летом 2022 г. с предложением предоставить право льготного периода для граждан выступили в ЦБ. Тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут заявил ТАСС, что с «социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована».

При этом в Банке России обсуждалась идея бессрочного механизма кредитных каникул по потребкредитам еще летом 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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