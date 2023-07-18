Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы
Государственная дума приняла закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. Это следует из думской электронной базы.
Законопроект вступит в силу с января 2024 г. Закон дает заемщику право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 000 руб. для кредитных карт, 1,5 млн руб. для автокредитов, а также 450 000 руб. для прочих займов. До принятия закона на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.
Временные кредитные каникулы для россиян вводились в 2020 г. на фоне начала пандемии коронавируса. Летом 2022 г. с предложением предоставить право льготного периода для граждан выступили в ЦБ. Тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут заявил ТАСС, что с «социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована».
При этом в Банке России обсуждалась идея бессрочного механизма кредитных каникул по потребкредитам еще летом 2021 г.