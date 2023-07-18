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Решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 могут принять к осени

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 г. к осени. Об этом сообщил председатель организационного комитета игр Тони Эстанге.

«Я понял из слов МОК, что это решение будет принято самое раннее в сентябре 2023 г. Мы узнаем больше об этом к концу лета», – приводит его слова портал Inside the Games.

13 июля пресс-служба МОК сообщила, что 26 июля приглашения на Олимпиаду-2024 получат 203 Национальных олимпийских комитета (НОК), однако в их числе не будет НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. Там добавили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение несправедливым, отметив, что Кремль выступает против «политизации спорта».

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.

Тогда же президент МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого будет создан специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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