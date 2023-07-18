В Краснодарском крае после купания в Черном море госпитализировали 12 детей

В Краснодарском крае госпитализировали 12 детей после купания в Черном море. Об этом сообщила местная прокуратура. Уточняется, что группа из 21 подростка и тренера прибыла в Туапсинский район на базу отдыха, после чего они отправились плавать в Черном море.