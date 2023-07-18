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Общество

В Краснодарском крае после купания в Черном море госпитализировали 12 детей

Ведомости

В Краснодарском крае госпитализировали 12 детей после купания в Черном море. Об этом сообщила местная прокуратура. Уточняется, что группа из 21 подростка и тренера прибыла в Туапсинский район на базу отдыха, после чего они отправились плавать в Черном море.

«Несмотря на имеющийся на это запрет, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение», – рассказали в представительстве.

Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы. Также прокуратурой будет «дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха».

В июле 2022 г. в оздоровительном лагере «Юность» в Приморском крае были госпитализированы 43 ребенка. Тогда Следственный комитет (СК) России по региону организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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