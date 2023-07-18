В Краснодарском крае после купания в Черном море госпитализировали 12 детей
В Краснодарском крае госпитализировали 12 детей после купания в Черном море. Об этом сообщила местная прокуратура. Уточняется, что группа из 21 подростка и тренера прибыла в Туапсинский район на базу отдыха, после чего они отправились плавать в Черном море.
«Несмотря на имеющийся на это запрет, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение», – рассказали в представительстве.
Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы. Также прокуратурой будет «дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха».
В июле 2022 г. в оздоровительном лагере «Юность» в Приморском крае были госпитализированы 43 ребенка. Тогда Следственный комитет (СК) России по региону организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).