Экс-главу Ростовского облсуда арестовали по делу о получении взяток
Басманный районный суд Москвы арестовал до 17 сентября бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву по делу о получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Золотарева обвиняется в получении крупных и особо крупных взяток (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ; ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Помимо этого, суд арестовал и бывшего заместителя председателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову, которой также вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размере.
В суде уточнили, что обвиняемые и их защита ходатайствовали о домашнем аресте или иной мере пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако им было отказано.
Новость об аресте была удалена из Telegram-канала суда примерно через час после публикации, однако позже факт ареста подтвердил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Золотарева подала в отставку в апреле, в мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении Юровой и Золотаревой уголовное дело. Ранее сообщалось, что по версии следствия, они могут быть причастны к получению взяток. В 2022 г. Юрова якобы предложила экс-главе облсуда за 10 млн руб. обеспечить принятие нужного решения по уголовному делу. Вместе с этим они могли получить еще две взятки в 2 млн руб. и еще две в 1 млн руб. за принятие нужных актов в апелляции.