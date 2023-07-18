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Экс-главу Ростовского облсуда арестовали по делу о получении взяток

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал до 17 сентября бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву по делу о получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Золотарева обвиняется в получении крупных и особо крупных взяток (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ; ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Помимо этого, суд арестовал и бывшего заместителя председателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову, которой также вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размере.

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В суде уточнили, что обвиняемые и их защита ходатайствовали о домашнем аресте или иной мере пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако им было отказано.

Новость об аресте была удалена из Telegram-канала суда примерно через час после публикации, однако позже факт ареста подтвердил ТАСС, ссылаясь на  правоохранительные органы.

Золотарева подала в отставку в апреле, в мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении Юровой и Золотаревой уголовное дело. Ранее сообщалось, что по версии следствия, они могут быть причастны к получению взяток. В 2022 г. Юрова якобы предложила экс-главе облсуда за 10 млн руб. обеспечить принятие нужного решения по уголовному делу. Вместе с этим они могли получить еще две взятки в 2 млн руб. и еще две в 1 млн руб. за принятие нужных актов в апелляции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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