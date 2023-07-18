Экс-главу Ростовского облсуда арестовали по делу о получении взяток

Золотарева подала в отставку в апреле, в мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении Юровой и Золотаревой уголовное дело. Ранее сообщалось, что по версии следствия, они могут быть причастны к получению взяток. В 2022 г. Юрова якобы предложила экс-главе облсуда за 10 млн руб. обеспечить принятие нужного решения по уголовному делу. Вместе с этим они могли получить еще две взятки в 2 млн руб. и еще две в 1 млн руб. за принятие нужных актов в апелляции.