Крупнейший айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды

Площадь А23а составляет около 4170 кв. км – он является крупнейшим в мире по номенклатуре Национального ледового центра США. Как пояснили в ААНИИ, в сентябре 1986 г. произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера, в результате которого образовались три айсберга. На одном была создана сезонная база «Дружная-1» Советской Антарктической экспедиции. Во время зимовки океанолог Владимир Бессонов на снимках заметил изменения выводной части ледника Фильхнера и зафиксировал время образования айсберга – июль 1986 г.