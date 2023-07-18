Крупнейший айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды
Крупнейший на планете айсберг А23а начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), который наблюдает за ходом его движения.
Айсберг начал активный дрейф спустя более чем 30 лет после отделения от ледника и движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды, уточнили в институте.
«Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году», – ожидают в институте.
Площадь А23а составляет около 4170 кв. км – он является крупнейшим в мире по номенклатуре Национального ледового центра США. Как пояснили в ААНИИ, в сентябре 1986 г. произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера, в результате которого образовались три айсберга. На одном была создана сезонная база «Дружная-1» Советской Антарктической экспедиции. Во время зимовки океанолог Владимир Бессонов на снимках заметил изменения выводной части ледника Фильхнера и зафиксировал время образования айсберга – июль 1986 г.