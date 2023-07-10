Повторить и сделать лучше: на Белом море изучат изменения российской Арктики за 100 лет

Путь до ББС занимает у студентов и научных сотрудников почти восемь часов: два с половиной на самолете из Москвы до Мурманска, четыре часа на машине от аэропорта до пирса в небольшом населенном пункте Пояконда в Кандалакшском районе и еще час на моторной лодке до конечной точки. Станция – это изолированный поселок, добраться до которого удобнее всего водным путем. Он находится у самого полярного круга, на северном берегу полуострова Киндо, отделенного проливом Великая Салма от острова Великий. Как отмечают сотрудники ББС, такое местоположение, с одной стороны, затрудняет связь станции с внешним миром, а с другой – позволяет «привольно» существовать.