Повторить и сделать лучше: на Белом море изучат изменения российской Арктики за 100 лет

Повторить и сделать лучше: на Белом море изучат изменения российской Арктики за 100 летГлавная цель проекта – выявить закономерности природных процессов на Севере для устойчивого развития региона
Публицист Жак Пеше говорил, что все новое – это хорошо забытое старое. Его же совета решили придерживаться исследователи российской Арктики, которые обратились к работам выдающегося русского ученого-гидробиолога Константина Дерюгина, чтобы сделать сравнительный анализ состояния Белого моря в XX и XXI вв. Главная цель экологических исследований на Беломорской биологической станции (ББС), которые организованы в июле компанией «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», – дать обоснованный научный ответ на вопрос, с какой скоростью меняется климат, а также что ждет людей в будущем.
Станция с историей
Путь до ББС занимает у студентов и научных сотрудников почти восемь часов: два с половиной на самолете из Москвы до Мурманска, четыре часа на машине от аэропорта до пирса в небольшом населенном пункте Пояконда в Кандалакшском районе и еще час на моторной лодке до конечной точки. Станция – это изолированный поселок, добраться до которого удобнее всего водным путем. Он находится у самого полярного круга, на северном берегу полуострова Киндо, отделенного проливом Великая Салма от острова Великий. Как отмечают сотрудники ББС, такое местоположение, с одной стороны, затрудняет связь станции с внешним миром, а с другой – позволяет «привольно» существовать.