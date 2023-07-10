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Повторить и сделать лучше: на Белом море изучат изменения российской Арктики за 100 лет

Главная цель проекта – выявить закономерности природных процессов на Севере для устойчивого развития региона
Анастасия Майер
Пресс-служба «Роснефти»

Публицист Жак Пеше говорил, что все новое – это хорошо забытое старое. Его же совета решили придерживаться исследователи российской Арктики, которые обратились к работам выдающегося русского ученого-гидробиолога Константина Дерюгина, чтобы сделать сравнительный анализ состояния Белого моря в XX и XXI вв. Главная цель экологических исследований на Беломорской биологической станции (ББС), которые организованы в июле компанией «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», – дать обоснованный научный ответ на вопрос, с какой скоростью меняется климат, а также что ждет людей в будущем.

Станция с историей

Путь до ББС занимает у студентов и научных сотрудников почти восемь часов: два с половиной на самолете из Москвы до Мурманска, четыре часа на машине от аэропорта до пирса в небольшом населенном пункте Пояконда в Кандалакшском районе и еще час на моторной лодке до конечной точки. Станция – это изолированный поселок, добраться до которого удобнее всего водным путем. Он находится у самого полярного круга, на северном берегу полуострова Киндо, отделенного проливом Великая Салма от острова Великий. Как отмечают сотрудники ББС, такое местоположение, с одной стороны, затрудняет связь станции с внешним миром, а с другой – позволяет «привольно» существовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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