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Общество

В Крыму из-за пожара на полигоне перекрыли трассу «Таврида»

Ведомости

В Крыму перекрыли трассу «Таврида» из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В правительстве Крыма уточнили, что «Таврида» перекрыта на участке дороги со 118 км по 130 км. «Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога», – сообщили там, выложив схему движения.

Позже Аксенов сообщил, что планируется временная эвакуация жителей из населенных пунктов вблизи полигона. Речь идет об эвакуации более 2000 человек, будет развернут оперштаб. Аксенов призвал доверять проверенным источникам информации.

В результате чего возник пожар на полигоне, Аксенов не уточнил.

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В ночь на 17 июля украинскими надводными беспилотниками был атакован Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины.

После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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