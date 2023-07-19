Из-за сильных дождей в Москве временно закрыли парки и зоопарк
В Москве из-за сильных ливней закрыли парки и зоопарк. Об этом сообщили в Telegram-каналах организаций.
«Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», – написали в Мосгорпарке.
В Московском зоопарке также сообщили, что он закрывается в связи с погодными условиями.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Интенсивные осадки в городе наблюдаются с 18 июля, когда в некоторых районах менее чем за час выпало больше четверти месячной нормы.
В Москве из-за дождя 19 июля дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». По данным «Яндекс.Погоды», сильный дождь в столице может закончиться к обеду.