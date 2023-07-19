Из-за сильных дождей в Москве временно закрыли парки и зоопарк

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Интенсивные осадки в городе наблюдаются с 18 июля, когда в некоторых районах менее чем за час выпало больше четверти месячной нормы.