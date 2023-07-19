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Из-за сильных дождей в Москве временно закрыли парки и зоопарк

Ведомости

В Москве из-за сильных ливней закрыли парки и зоопарк. Об этом сообщили в Telegram-каналах организаций.

«Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», – написали в Мосгорпарке.

В Московском зоопарке также сообщили, что он закрывается в связи с погодными условиями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Интенсивные осадки в городе наблюдаются с 18 июля, когда в некоторых районах менее чем за час выпало больше четверти месячной нормы.

В Москве из-за дождя 19 июля дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». По данным «Яндекс.Погоды», сильный дождь в столице может закончиться к обеду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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