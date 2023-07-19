Reddit грозит штраф за фейки об СССР и армии России
Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении американской платформы Reddit по делу о неудалении запрещенной информации. Об этом сообщили в Мировом суде столицы.
Компания не удалила «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне», а также сообщения, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России, и «иную экстремистскую информацию», уточнили в суде. Компании может грозить штраф до 4 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации).
Reddit – одна из крупнейших социальных платформ в мире с более чем 430 млн активных пользователей. Reddit разбит более чем на миллион сообществ, известных как «сабреддиты», каждое из них посвящено отдельной теме и подразумевает возможность дискуссии по ней.
В апреле военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с требованием ограничить доступ к Reddit. Однако 11 мая прокуратура отказалась от иска.