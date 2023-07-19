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Общество

Reddit грозит штраф за фейки об СССР и армии России

Ведомости

Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении американской платформы Reddit по делу о неудалении запрещенной информации. Об этом сообщили в Мировом суде столицы.

Компания не удалила «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне», а также сообщения, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России, и «иную экстремистскую информацию», уточнили в суде. Компании может грозить штраф до 4 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации).

Reddit – одна из крупнейших социальных платформ в мире с более чем 430 млн активных пользователей. Reddit разбит более чем на миллион сообществ, известных как «сабреддиты», каждое из них посвящено отдельной теме и подразумевает возможность дискуссии по ней.

В апреле военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с требованием ограничить доступ к Reddit. Однако 11 мая прокуратура отказалась от иска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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