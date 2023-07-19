В Крыму объяснили эвакуацию жителей после взрывов на полигоне перестраховкой

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118 км по 130 км. Позже он рассказал, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы, пострадавших в результате происшествия нет.