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Общество

В Крыму объяснили эвакуацию жителей после взрывов на полигоне перестраховкой

Ведомости

Эвакуация жителей Крыма, проживающих рядом с полигоном в Кировском районе, где произошел пожар и детонация боеприпасов, была начата для перестраховки. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире «России 24».

«Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации», – сказал он (цитата по «РИА Новостям»). Константинов также назвал ситуацию «динамичной» и отметил, что она находится под контролем.

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118 км по 130 км. Позже он рассказал, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы, пострадавших в результате происшествия нет. 

В Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов – сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Уточнялось, что размещение жителей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском. Власти ожидают, что жителей четырех сел эвакуируют на сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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