В Крыму объяснили эвакуацию жителей после взрывов на полигоне перестраховкой
Эвакуация жителей Крыма, проживающих рядом с полигоном в Кировском районе, где произошел пожар и детонация боеприпасов, была начата для перестраховки. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире «России 24».
«Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации», – сказал он (цитата по «РИА Новостям»). Константинов также назвал ситуацию «динамичной» и отметил, что она находится под контролем.
Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118 км по 130 км. Позже он рассказал, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы, пострадавших в результате происшествия нет.
В Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов – сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Уточнялось, что размещение жителей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском. Власти ожидают, что жителей четырех сел эвакуируют на сутки.