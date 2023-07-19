В Казани задержали подозреваемого в подготовке поджога военной техники

Следователи провели обыски в доме задержанного и нашли у него таймеры для детонатора, квадрокоптер, компоненты для взрывчатки и др. По данным собеседника агентства, было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Официально эту информацию пока не подтверждали.