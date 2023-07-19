В Казани задержали подозреваемого в подготовке поджога военной техники
В Казани сотрудники ФСБ задержали мужчину, который мог планировать поджог военной техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что мужчина может быть сторонником одной из организаций, которая признана на территории России террористической.
Источник агентства сообщил, что по версии следствия, подозреваемый мог устроить схрон с бутылками керосина вблизи Казанского высшего танкового командного училища. Помимо этого, он планировал поджечь бронетехнику.
Следователи провели обыски в доме задержанного и нашли у него таймеры для детонатора, квадрокоптер, компоненты для взрывчатки и др. По данным собеседника агентства, было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Официально эту информацию пока не подтверждали.
15 июня в Брянской области задержали мужчину, который оборудовал схроны на территории региона и собирал данные о силовиках. По версии следователей, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал материалы, необходимые для изготовления взрывных устройств, и создавал тайники для «неустановленного лица в целях совершения террористического акта».