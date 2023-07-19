Газета
Общество

В Казани задержали подозреваемого в подготовке поджога военной техники

Ведомости

В Казани сотрудники ФСБ задержали мужчину, который мог планировать поджог военной техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что мужчина может быть сторонником одной из организаций, которая признана на территории России террористической.

Источник агентства сообщил, что по версии следствия, подозреваемый мог устроить схрон с бутылками керосина вблизи Казанского высшего танкового командного училища. Помимо этого, он планировал поджечь бронетехнику.

Ранее по теме: Суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам колонии

Следователи провели обыски в доме задержанного и нашли у него таймеры для детонатора, квадрокоптер, компоненты для взрывчатки и др. По данным собеседника агентства, было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Официально эту информацию пока не подтверждали.

15 июня в Брянской области задержали мужчину, который оборудовал схроны на территории региона и собирал данные о силовиках. По версии следователей, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал материалы, необходимые для изготовления взрывных устройств, и создавал тайники для «неустановленного лица в целях совершения террористического акта».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных