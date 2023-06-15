Жителя Брянской области задержали по делу о подготовке теракта

Сотрудники ФСБ России задержали его с поличным. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), а также по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).