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Жителя Брянской области задержали по делу о подготовке теракта

Ведомости

В Брянской области задержали мужчину, который оборудовал схроны на территории региона и собирал данные о силовиках. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

По версии следователей, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал материалы, необходимые для изготовления взрывных устройств, и создавал тайники для «неустановленного лица в целях совершения террористического акта».

Мужчина также собирал информацию о времени и маршрутах передвижения сотрудников УФСБ в Стародубском районе, который граничит с Украиной. Эти данные были необходимы для нанесения ударов.

Сотрудники ФСБ России задержали его с поличным. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), а также по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

7 июня Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 г. Уголовное дело было направлено во второй Западный окружной военный суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных