Жителя Брянской области задержали по делу о подготовке теракта
В Брянской области задержали мужчину, который оборудовал схроны на территории региона и собирал данные о силовиках. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.
По версии следователей, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал материалы, необходимые для изготовления взрывных устройств, и создавал тайники для «неустановленного лица в целях совершения террористического акта».
Мужчина также собирал информацию о времени и маршрутах передвижения сотрудников УФСБ в Стародубском районе, который граничит с Украиной. Эти данные были необходимы для нанесения ударов.
Сотрудники ФСБ России задержали его с поличным. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), а также по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
7 июня Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 г. Уголовное дело было направлено во второй Западный окружной военный суд.